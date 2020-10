Leko gelooft niet veel van woorden Kompany: "Hij was nummer 22 bij hen en bij mij één van mijn beste spelers"

Vincent Kompany liet in weinig verhullende woorden weten dat Antwerp favoriet is voor de match in Anderlecht zondag. Ivan Leko moest daar wel eens om lachen.

“Het zal dan voor de eerste keer in 15 jaar zijn dat de ploeg die op Anderlecht komt spelen, favoriet is. Antwerp is Barcelona niet hé", zegt hij bij HLN. "En zij jong en wij ervaren? Da 's zever. Het gaat om goed en slecht. Dan doet leeftijd er niet toe. Mijn beste team zal spelen. Anderlecht is Anderlecht, het wordt een 'top top topgame'. Ik kan iedereen garanderen dat Antwerp gemotiveerd zal zijn."

En ook met de lof voor Pieter Gerkens werd Leko geconfronteerd. "Hij is een sleutelspeler bij ons, hij was nummer 22 bij Anderlecht. Zij wilden hem niet, hij is één van m’n beste spelers. Percy Tau kon ook naar ons, maar koos voor Anderlecht...”