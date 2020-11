Hairemans met snoeiharde knal wél op het scorebord terwijl anderen misten: "Ik neem die jongens niets kwalijk"

De sterk acterende Geoffry Hairemans is één van de redenen waarom KV Mechelen Charleroi en Club Brugge punten afhandig kon maken. Thuis tegen de Zebra's pakte Hairemans uit met een snoeiharde knal van meer dan 130 kilometer per uur. De kwaliteit van de netten werd danig op de proef gesteld.

Niet iedereen deed het echter op vlak van efficiëntie even goed. "We hadden meerdere kansen om de match dood te maken. We hadden twee keer meer kunnen scoren. Met Nikola Storm en Steven Defour hadden we voor rust twee heel mooie kansen", klonk het met een understatement. "Jammer dat die niet binnen gingen. Ik neem die jongens niets kwalijk."

Op zich was er op dat moment ook nog altijd wel geen man overboord. "We stonden er nog altijd goed voor, we stonden op voorsprong. Charleroi kwam heel sterk uit de kleedkamers en we hebben in de tweede helft de hele tijd achter de feiten aangelopen. We hadden er iets meer moeten uitkomen."

Vol risico langs de muur

Hairemans had dan al lang voor de openingstreffer gezorgd. Zijn eerste vrijschop geraakte niet voorbij de muur, maar door handspel van Fall kwam er een herkansing. Eentje waarbij de bal vlak buiten de zestien kwam te liggen. "Ik was blij dat ik die bal iets korter kon leggen. Ik trapte 'm vol risico hard langs de muur. Voor hetzelfde geld vloog die bal het stadion uit, maar ik kon 'm toch laag genoeg houden."

Een heerlijke knal was het, die Penneteau volslagen kansloos liet. "Mijn mooiste doelpunt? Alleszins het doelpunt door mijn hardste schot. Die eerste keer, van iets verder, was het moeilijker. Doordat de bal zo kort lag, was het onmogelijk om 'm over de muur te krullen. Hard rechtdoor knallen was de beste optie."

Conditioneel op punt

Het valt de laatste wedstrijden zeker op hoe sterk Hairemans op dreef is. Voetballend is het goed wat hij brengt en hij verricht ook enorm veel loopwerk. "Conditioneel sta ik op punt. Ik voel me heel sterk. Ik kan blijven meters maken, dat zie je tijdens de matchen. Ik probeer mijn best te doen om de ploeg vooruit te helpen en hopelijk kunnen we binnenkort snel eens de drie punten pakken."