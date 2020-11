De Ketelaere op zijn eerste werkdag als Rode Duivel: "Ik kijk er naar uit om met Lukaku te spelen, één van de besten ter wereld"

Charles De Ketelaere heeft er zijn eerste trainingsdag bij de Rode Duivels opzitten. De 19-jarige middenvelder werd goed ontvangen door de anciens. Dat hij zich bij redelijk wat bubbels moet aansluiten, baart hem dus niet al te veel zorgen.

De Ketelaere moet na de wedstrijd tegen Zwitserland ook terug naar de beloften voor de belangrijke EK-kwalificatie-interland tegen Bosnië. "Kijk, ik focus me van dag tot dag. Nu ben ik gefocust op de Rode Duivels, daarna op de beloften. Wat het belangrijkste is? Ze zijn allebei belangrijk, maar aan de wedstrijd met de beloften hangt wel een EK vast."

Maar natuurlijk kijkt de Club Brugge-speler uit naar de trainingen met de wereldsterren. "En misschien maak ik wel minuten. De bondscoach deed dat in de voorbije oefenmatch toch ook met de jonge gasten. Of ze mijn naam kennen? Ik denk het wel hé. Ik kijk er naar uit om eens met Romelu Lukaku te spelen. Hij is één van de beste spitsen ter wereld, misschien wel de beste. Het is een droom die uitkomt om met zulke mannen te kunnen spelen. Ze laten voetbal zo makkelijk lijken."

Iemand zei me dat ik binnenkort met mijn gezicht op de pintjes ging staan. Dat vond ik wel grappig

Voor de tiener maakt het voorlopig niet uit dat hij in een hels ritme van drie matchen per week zit. "Ik zat de voorbije matchen ook op de bank. Hier kan je toch niet over klagen? Als voetballer speel je voor zulke momenten. Iemand zei me dat ik binnenkort met mijn gezicht op de pintjes ging staan. Dat vond ik wel grappig."

En die drie verschillende bubbels in vijf dagen? "Ik kan snappen dat daar vragen bij zijn, maar ik maak me er geen zorgen over. Er worden voldoende maatregelen genomen. Ik denk niet dat dat een probleem is."