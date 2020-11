Dit weekend nog coronapositief en afwezig bij Gent, nu ... op het vliegtuig voor interlands

Het is soms toch echt opvallend wat er allemaal aan de hand is met de coronatesten. Een positieve test is niet altijd een probleem, zo blijkt.

Bij AA Gent testte Jordan Botaka eind vorige week nog positief op het coronavirus, waardoor hij in zelfquarantaine moest. Niet meer besmettelijk Hij miste dan ook de wedstrijd tegen Anderlecht van afgelopen zondag. En dus ook geen interlands voor hem met Congo? Wel: toch wel, zo blijkt. De winger mag wel degelijk aansluiten bij de Congolese nationale ploeg, omdat bij een nieuwe test volgens Het Laatste Nieuws gebleken is dat hij voldoende antistoffen heeft gemaakt en dus niet meer besmettelijk is.