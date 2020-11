Brys weigert Genk én gaat nu contractverbetering tekenen: "Maar ik geloof niet dat hij ons gebruikt heeft"

John van den Brom is de nieuwe coach van KRC Genk. Nochtans klopten de Limburgers eerst bij Marc Brys aan. Laatstgenoemde onderhandelt ondertussen met OHL over een contractverbetering.

Marc Brys zat rond de tafel met KRC Genk, maar weigerde uiteindelijk het contractvoorstel. Hét sein voor OH Leuven om in actie te schieten. Er is nog geen akkoord, maar het lopende contract van Brys (tot medio 2022, nvdr.) wordt eerstdaags opengebroken.

“Het klopt dat Brys een voorname kandidaat was om coach van Genk te worden”, geeft Dimitri De Condé toe bij TVL Sportcafé. “Maar we waren met meerdere pistes bezig. Het is dus niet zo dat John van den Brom onze tweede of derde keuze is.”

Voor Brys valt alles mooi in de plooi. OH Leuven schoot namelijk in actie na zijn flirt met Genk. “Maar het was van meet af aan duidelijk dat het project van OHL heel belangrijk is voor Marc”, countert De Condé de speculaties. “Ik geloof dan ook niet dat hij ons heeft gebruikt om een beter contract af te dwingen in Leuven.”