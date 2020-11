Wat met Origi? De Belg komt in Liverpool niet meer aan spelen toe en kreeg geen telefoontje van Martínez

Divock Origi kent niet zijn beste jaar. In de Premier League krijgt hij geen kansen bij zijn club en ook de drie aankomende matchen van de Rode Duivels zal hij aan zich voorbij moeten laten gaan. Wat moet er gebeuren voor de Belg?

Daar waar vorig jaar in de Champions League de beslissende goal op corner tegen Barcelona nog een hoogtepunt in zijn carrière was, lijkt Divock Origi nu volledig te zijn afgeschreven.

De nog altijd maar 25-jarige Origi zit op een dieptepunt in zijn carrière, nadat hij niet werd opgeroepen voor de drie aankomende wedstrijden van de Rode Duivels. Dat het dit seizoen niet loopt zoals gehoopt, werd ook pijnlijk duidelijk in de competitie waar Divock Origi nog geen enkele minuut aan spelen toekwam. Liverpool haalde met Diogo Jota een extra aanvaller in huis. Op meer dan een invalbeurt hoeft Origi dus niet te hopen. Afgelopen wedstrijd tegen Manchester City zat de Belg wel op de bank.

In de EFL Cup kreeg Origi wel speelgelegenheid van Jürgen Klopp. Met een goal en een assist deed Origi het in twee wedstrijden wel zeer behoorlijk.

Wat moet er gebeuren?

Een transfer lijkt misschien wel een logisch gevolg na het verliezen van zijn selectie bij de Rode Duivels. De geruchten dat Club Brugge geïnteresseerd was in de ex-speler van Genk kunnen mogelijk opnieuw worden aangewakkerd. Toch zullen er in de Premier League ook wel geïnteresseerde clubs zijn die Origi meer speelgelegenheid kunnen bieden.