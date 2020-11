In 2018 nog door Antwerp weggeplukt bij Gent, nu heeft youngster opmerkelijk nieuw avontuur beet

In België speelde hij voor Antwerp en voor Gent, maar nu is er een nieuwe uitdaging op de weg gekomen van een youngster.

Yassine Abdelali kiest voor het Marokkaanse Olympique Khourigba. Hij tekende een driejarig contract bij die club.

Marokkaans avontuur

In het verleden was hij actief bij de jeugd van KAA Gent. Nadat hij er naar de B-kern werd overgeheveld, werd hij in 2018 weggeplukt door Antwerp.

Bij The Great Old kon hij zich ook nooit helemaal doorzetten en dus was hij sinds deze zomer einde contract. Nu trekt hij dus naar Marokko, weet La Dernière Heure.