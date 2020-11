Gekibbel tussen twee Luikse zakenmannen, maar één ding is zeker: 'Standard heeft dringend geld nodig, véél geld'

Of het nu Bruno Venanzi is die de stekker uit de deal trok of kandidaat-overnemer van 50% van de aandelen François Fornieri, Standard grijpt naast een flinke kapitaalsinjectie en dat is zorgwekkend voor de club.

De club communiceerde enkele weken geleden nog dat de cijfers van het vorige boekjaar niet rood waren. RTBF bekeek de begroting en botste inderdaad niet op rode, maar donkerrode cijfers: een schuld van 51,7 miljoen euro. Licentiecommissie Een schuld die ook de licentiecommissie binnen enkele maanden niet zal ontgaan. Als de club niet met vers kapitaal of garanties komt aandraven zou het er weleens heel slecht uit kunnen zien voor de Rouches. De kans dat voorzitter Bruno Venanzi nog in zee zal gaan met Fornieri lijkt aan de kleine kant, al liet laatstgenoemde dinsdag nog wel een sprankeltje hoop door te zeggen dat de breuk nog niet definitief is.