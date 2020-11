"Iets meer serieux onder de wielrenners" en "Taferelen als vanouds in het voetbal"

Met het einde van de Ronde van Spanje viel ook het doek over het wielerseizoen 2020 op de weg. Eentje dat heel bijzonder werd, maar al bij al met heel weinig covid-besmettingen onder de wielrenners.

En dat is toch helemaal anders dan bij de voetballers, waar het week in, week uit hetzelfde verhaal is met een resem nieuwe besmettingen. “Wielrenners zitten en blijven meer in hun bubbel, zeker in grote rondes”, aldus De Cauwer op Sporza.

“Publiek niet toegelaten, familie niet toegelaten. Vrouwen, kinderen, … Niemand in de buurt, alleen maar in de eigen bubbel met eigen personeel dat ook elkaar ontvlucht alsof ze de pest hadden. Er wordt niet gebuurt of bij elkaar gestaan, verzorgers staan ver uit elkaar en in de hotels kom je in niemands buurt.”

Knuffeldieren

“Er is toch iets meer serieux. Voetballers gaan ’s avonds naar huis. Dat mag of dat moet en dan komen ze in andere bubbels terecht van kinderen of andere familieleden. En na een goal, of het nu een supergoal was of een gewone, zijn het ook knuffeldieren.”

“Het zijn terug de taferelen als vanouds. Ik denk dat men in de wielrennerij meer in de bubbel kan blijven en dat is het succes van het wielrennen. En handgel is inderdaad ook al jaren gemeengoed in het peloton. Dat is al een tijdje geleden opgekomen.”