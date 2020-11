Club Brugge eert clubtopschutter met graffitimuur

Bij Club Brugge laten ze geen kans onbenut om clubicoon en -topschutter Raoul Lambert te eren. Vorig seizoen was dat met een prachtige tifo op zijn 75e verjaardag, nu hebben de Bruggelingen een andere originele manier gevonden.

Want Lambert heeft in Brugge een graffitimuur gekregen met een tekening van de jonge aanvaller op. In 457 wedstrijden scoorde Lambert 267 doelpunten bij Blauw-Zwart in de jaren 60 en 70.

"Wie had gedacht dat ze van mij nog een graffititekening zouden maken?", vraagt Lambert zich af. "Ik zie één voordeel: op die tekening sta ik vol met haar terwijl ik nu bijna geen haar heb", lacht hij.

Na de graffitimuur voor King Charles, nu ook een geweldig kunstwerk voor Raoul Lambert, the living legend! 😍🔵⚫ pic.twitter.com/eBhAgQfWAr — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 18, 2020

Ook Lambert ziet af tijdens de coronacrisis want hij kan niet gaan kijken in het stadion. "Normaal zit ik er altijd, maar ik vind het ook jammer dat ik nu geen foto kan nemen met enkele fans. Ik kan dat niet laten als ze dat vragen maar nu kan het echt niet", zucht hij.