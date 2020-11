Wedstrijd uit Jupiler Pro League getroffen door interlandvoetbal: middenvelder test opnieuw positief en mist match tegen positieve landgenoot

Sporten is gezond. Tenzij je bubbels bij elkaar brengt in coronatijden misschien? Een wedstrijd in de Jupiler Pro League is alvast onthoofd, met dank aan de internationale week.

Yaremchuk is ondertussen vanuit quarantaine overgevlogen richting Gent, maar bij Oekraïne waren er ook flink wat positieve gevallen. Quarantaine Daarbij ook Sobol (Club Brugge) en Makarenko (KV Kortrijk), die normaliter aanstaand weekend tegen elkaar moesten spelen. Wat Makarenko betreft zal dat alvast niet het geval zijn. Hij legde opnieuw een positieve test af in Kortrijk en zal een week in quarantaine gaan. Volgende week maandag volgt dan een nieuwe test.





Volg Club Brugge - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (21/11).