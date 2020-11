Sportief geen hoogvlieger, maar op financieel vlak een voorbeeld: Waasland-Beveren legt wééral positieve jaarrekening neer

Waasland-Beveren moest de voorbije seizoenen telkens strijden voor een plaats in 1A. Maar in de boeken zijn de Waaslanders een voorbeeld. Voor het zesde jaar op rij wordt een positieve jaarrekening neergelegd.

Waasland-Beveren sluit het boekjaar af met een positief saldo van 350.000 euro. Het eigen vermogen bedraagt 3,2 miljoen euro. "We mogen als kleine club met een beperkte aanhang fier zijn op zo'n cijfers", aldus Olivier Swolfs.

"En de cijfers hadden dit jaar nog beter gekund", benadrukt de financieel directeur van de Leeuwen in Het Laatste Nieuws. "Het heeft ons meer dan 300.000 euro gekost om onze plaats in 1A via de rechtbank te vrijwaren."