Losada looft zijn indrukwekkende spelmaker: "Fantastisch, zeker als je ziet vanwaar hij komt"

Sinds mensenheugenis is er geen enkele speler geweest die na 12 speeldagen met 9 goals en 8 assists kon pronken. Raphael Holzhauser doet dat wel. Zijn coach, Hernan Losada, weet hoe speciaal dat is.

Losada weet dat de Oostenrijker zijn belangrijkste speler is en is slim genoeg om iedereen in functie van hem te laten spelen. "Het is indrukwekkend, zeker als je bekijkt vanwaar Rapha komt. Hij komt van heel ver. Voor hij bij ons zat, speelde hij amper voor Grashoppers Zürich, die gedegradeerd zijn. Daarna kwam hij bij Beerschot met de gedachte van direct in 1A te kunnen spelen."

Maar Holzhauser heeft alle voetballogica op zijn kop gezet. "De progressie die hij gemaakt heeft, is fantastisch om te zien. Dat maakt me ook heel trots als coach. Vanaf dag 1 had ik zijn talent en kwaliteiten gezien. Dan moet je een omkadering creëren om hem op zijn beste niveau te krijgen. Ik denk dat we de juiste keuzes hebben gemaakt om hem te laten presteren."

Er wordt zelfs al gesproken over de Gouden Schoen, al laat Losada die beslissing aan anderen over. "Het speelt niet in Rapha zijn hoofd. Het is aan jullie om dat te zeggen. Als hij het wint of niet wint... Het maakt allemaal niet uit."