Vrancken met nogal wat problemen voor match tegen Essevee: "Zijn matchritme is een groot vraagteken voor mij"

Wouter Vrancken leefde niet zonder zorgen naar de match tegen Zulte Waregem toe. De coach van KV Mechelen ontbreekt nogal wat sleutelpionnen. Vooral in de spits moet hij een oplossing vinden.

Igor De Camargo sukkelt met een spierscheurtje en is niet fit. De enige overgebleven spits is William Togui, maar die heeft drie weken stilgelegen na een quarantaineperiode. “Zijn matchritme is voor mij een groot vraagteken”, geeft Vrancken toe in GvA. “Op training merkte ik dat hij een fysieke achterstand opliep. Of hij kan starten? Misschien. Maar dan nemen we het risico dat hij zich mogelijk zal sparen. Een andere optie is hem laten invallen, en iemand anders in de punt zetten. Maar wie dan?"

Aster Vranckx loopt er wel weer bij. "Aster is terug op zijn manier. Hij doet alles weer met volle overgave. Wat ik ervan vond dat hij nog halsoverkop voor de Belgische U21 werd opgeroepen? Ik was blij voor die jongen, want hij verdient het om bij de nationale beloften en niet langer de U19 te spelen. Maar als coach had ik hem liever bij mij gehouden. Na die coronabesmetting wil ik erop toezien dat hij ook niet te veel doet."