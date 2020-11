Het gevreesde zware verdict voor Frédéric Duplus: operatie en lange revalidatie onvermijdelijk

Na de wedstrijd tegen STVV waren ze bij OHL vooral bezorgd over Frédéric Duplus. Die moest zijn wedstrijd staken na een zware tackle van bezoeker Chris Durkin. Het zag er niet te best uit voor Duplus en die vrees is inmiddels ook bevestigd.

OH Leuven is met een update gekomen over zijn aanvoerder nadat hij verder onderzocht werd. Het verdict is niet mals: Duplus heeft een scheenbeenbreuk opgelopen. De Fransman kijkt dus tegen een lange revalidatie aan. Eerder dit seizoen moest hij al eens revalideren na een ernstige blessure. Ook zal er een operatie aan te pas komen. Er valt daarbij geen tijd te verliezen. Frédéric Duplus zal dus zo snel mogelijk onder het mes gaan.