Arjen Robben beleeft weinig succes aan terugkeer en komt dit jaar niet meer in actie: "Het loopt niet zoals ik het zou willen"

Arjen Robben keerde dit seizoen met hoge verwachtingen terug uit zijn voetbalpensioen. Toch was zijn terugkeer op de Nederlandse velden allesbehalve een succes. In zijn eerste wedstrijd bij FC Groningen viel hij al meteen geblesseerd uit.

FC Groningen laat nu ook weten dat hun aanwinst dit jaar door een kuitblessure niet meer in actie komt. Arjen Robben werkte hard aan zijn herstel, maar kende verschillende tegenslagen: "Het loopt nog niet zoals ik het zou willen", vertelt de 36-jarige aanvaller aan de clubwebsite van FC Groningen.

De Nederlander viel in zijn eerste wedstrijd bij Groningen meteen geblesseerd uit. Daarna volgde enkel nog een korte invalbeurt tegen FC Utrecht. Hij stond dit seizoen nog maar 44 minuten op het veld.

Ondanks zijn afwezigheid ziet Arjen Robben dat zijn ploeg het goed doet. "De prestaties en het spel zijn prima. Dat is alleen maar positief voor de rest van het seizoen". Groningen staat op een achtste plaats in de Eredivisie. Het behaalde 17 punten uit 10 wedstrijden.

Ondanks de weinige speelminuten blijft Robben enthousiast over zijn jeugdclub. Hij is er nog steeds publiekslieveling. Zo moest de flankaanvaller op Black Friday maar liefst 1.500 shirts signeren. "Ik was verschoten van de belangstelling. Ik heb inmiddels meer handtekeningen dan wedstrijdminuten achter mijn naam staan", glimlachte hij.