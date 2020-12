Lokonga breekt lans om Verschaeren centraal te houden: "Het is goed voor mij dat hij voor me speelt"

Anderlecht stapte ontgoocheld de bus richting Brussel op. Maar misschien toch waren er een paar positieve punten, ondanks de achtste puntendeling. De tandem Yari Verschaeren-Sambi Lokonga lijkt te werken.

Als Percy Tau terugkeert, moet Kompany toch eens nadenken voor hij Verschaeren weer uit het centrum wegtrekt. Niet enkel zorgde de aanvallende middenvelder voor gevaar, hij maakte ook Sambi Lokonga beter. Die scoorde niet toevallig uit een assist van zijn maat.

"Het doet me inderdaad deugd dat hij voor mij speelt", wond Lokonga er geen doekjes om. "Hij houdt van combineren en daar doe ik mijn profijt mee. We begrijpen elkaar. Ik denk dat het hem ook deugd gedaan heeft. Hij komt van ver en deze match gaat hem vertrouwen geven. We kunnen enkel blij zijn voor hem."

De wisselwerking verliep inderdaad goed. Met Cullen achter hen kunnen ze zich ook offensief meer uitleven...