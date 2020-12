Volgens Simon Mignolet moet Club Brugge erin geloven tegen Lazio: "Zij zijn meer verplicht om zich te plaatsen"

Club Brugge heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt tegen STVV. Het werd 1-0 na een doelpunt van David Okerere. Dinsdag moet de Belgische topclub opnieuw vol aan de bak, want dan wacht Lazio in de Champions League.

Het wordt een belangrijke wedstrijd voor Club Brugge. Bij een overwinning op het veld van Lazio plaatst Club Brugge zich namelijk voor de volgende ronde van de Champions League. Simon Mignolet vertelde op de persconferentie na de wedstrijd tegen STVV dat ze erin moeten geloven.

"We hebben hier tegen een sterk Lazio gespeeld en we waren de evenknie. Ze speelden misschien zonder een Immobile of een Luis Alberto, maar nu kunnen we vrijuit voetballen. Het is een omgekeerde situatie voor Lazio. Zij zijn meer verplicht om zich te plaatsen dus daar kunnen we van profiteren", legde de doelman van Club Brugge uit.