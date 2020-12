Mats Rits kijkt uit naar de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Lazio: "We hebben niets te verliezen"

Club Brugge heeft zaterdagavond een moeizame zege geboekt tegen STVV. Het werd 1-0 na een doelpunt van invaller Okereke. Nu moet de Belgische kampioen zich voorbereiden op de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Lazio.

Mats Rits speelde de hele wedstrijd tegen STVV en de middenvelder kijkt uit naar de wedstrijd tegen Laizo. "We gaan onze eigen kans tegen Lazio. We hebben niets te verliezen", vertelde Rits op de persconferentie na de wedstrijd.

"We hadden in de heenwedstrijd tegen Lazio de drie punten verdiend. Het was niet de sterkste ploeg van Lazio, maar we hebben al goede momenten beleefd in de Champions League. Ook in uitwedstrijden, dus waarom nu niet op het ideale moment?", aldus de Belgische middenvelder.

Ruud Vormer

De kans bestaat dat Club Brugge dinsdag zonder Ruud Vormer zal moeten spelen. De Nederlander had zaterdag problemen in de buikstreek en werd onderzocht in het ziekenhuis. "We zullen zien hoe het met Ruud is, maar iedereen is klaar om dinsdag te spelen.", legde Mats Rits uit.