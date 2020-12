Anderlecht maakt zich zorgen om blessure van sterkhouder

Vincent Kompany gaf aan de buitenwereld aan dat het allemaal niet zo erg was, maar bij paars-wit beginnen ze zich toch zorgen te maken om hun sterkhouder.

We hebben het over de blessure van Hendrik Van Crombrugge, oppgelopen tegen KAA Gent, aan de hand. De sterkhouder onder de lat bij paars-wit was er in de laatste drie matchen niet bij. Volgens Het Nieuwsblad zijn ze er toch niet helemaal gerust in.

De genezing zou niet zoals voorzien lopen. Er zullen nu extra onderzoeken worden uitgevoerd en in tussentijd behoudt Wellenreuther zijn plaats in doel in afwachting van de terugkeer van de Rode Duivel.