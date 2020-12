Stijn De Smet hangt voetbalschoenen definitief aan de haak: 156 wedstrijden voor KV Kortrijk

In 2019 ging Stijn De Smet aan de slag bij amateurploeg SKV Zwevezele. Ruim een jaar later hangt de inmiddels al 35-jarige middenvelder zijn voetbalschoenen aan de haak.

Stijn De Smet brak in het seizoen 2003-2004 door in de hoofdmacht van Cercle Brugge, de club waar hij als 12-jarige in de jeugdopleiding terecht kwam. Er werd hem meteen een veelbelovende carrière voorspeld. In zijn beginjaren zorgde hij samen met Tom De Sutter voor heel wat goede resultaten. Uiteindelijk kwam er na een zware blessure, gescheurde enkelbanden, slijt op zijn goede prestaties.

Ondanks die langdurige blessure weigerde De Smet voorstellen van ondermeer PSV en AZ. De middenvelder koos voor een avontuur bij KAA Gent. Dat liep op een sisser uit, en via enkele omwegen kwam hij bij KV Kortrijk terecht. Hij was er een publiekslieveling en vaste waarde. In totaal kwam hij 156 keer in actie voor de Keirels.

In 2018 vertrok De Smet transfervrij naar Roeselare vooraleer hij aan de slag ging in tweede amateur bij SKV Zwevezele.