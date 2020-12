Ex-aanvaller van Anderlecht krijgt snoeiharde boodschap van zijn coach: "Zolang ik trainer blijf bij de club speel jij geen wedstrijden meer"

Het lijkt einde verhaal voor Henry Onyekuru bij AS Monaco. De ex-aanvaller van ondermeer Eupen en Anderlecht heeft te horen gekregen om de club in januari te verlaten.

Verrassend? Dat zeker niet. Henry Onyekuru kwam dit seizoen nog maar vier keer in actie voor zijn club. Daarnaast is het ook een maand geleden dat hij nog eens in de wedstrijdselectie zat.

AS Monaco-trainer Niko Kovac heeft hem dan ook een duidelijke, maar snoeiharde boodschap meegedeeld. De Kroaat heeft geen plannen meer met de 23-jarige aanvaller. Volgens Own Goal Nigeria heeft hij hem zelfs gezegd dat Onyekuru niet meer zal spelen voor Monaco zolang hij coach blijft van de club.

Niko Kovac gaf hem deze zomer nochtans een nieuwe kans in het prinsdom na een succesvolle uitleenbeurt aan het Turkse Galatasaray. Zijn contract loopt nog tot 2024, maar deze ambtstermijn zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet uitdoen. Einde verhaal dus in de Ligue 1, maar Galatasaray wil de Nigeriaanse international voor een derde keer huren. Deze keer wel met een verplichte aankoopoptie.

AS Monaco nam Onyekuru voor 15 miljoen euro over van Everton. Daarvoor kende hij zijn grote doorbraak op de Belgische velden bij Eupen. Na 12 doelpunten in het seizoen 2016/2017 versierde de Nigeriaan een transfer naar Everton, dat hem meteen uitleende aan RSC Anderlecht.