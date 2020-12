Kompany moest keuzes maken: "Jeugd of ervaring, dat maakt niet uit. Iedereen heeft zijn kans gekregen"

En ineens staat Anderlecht, ondanks de vele kritiek die ze al kregen, op het randje van de top vier. Een overwinning in Charleroi zou ineens ook de eerste zegereeks van drie wedstrijden op rij betekenen. Vincent Kompany haalde de schouders op: "Het is een gek seizoen voor iedereen."

Nog geen Hendrik Van Crombrugge morgen, maar Cullen, Miazga en Tau komen wel in aanmerking. Twee matchen op vier dagen weegt ook op de jonge kern van Anderlecht. "We zullen zien wie we van hen kunnen gebruiken na de training van vandaag. Of er vermoeidheid is bij de andere spelers? Als die drie kunnen spelen, maakt dat wel een verschil, want dan heb je drie spelers die niet tegen Oostende moesten aantreden."

Kompany moet ook rekening houden met de speelwijze van Charleroi. "Ze hebben inderdaad een duidelijke stijl. Dat is een teken dat ze goed gecoacht worden. Ze hebben een goeie transitie en organisatie, samen met een dosis ervaring. Het is een moeilijke tegenstander en Karim (Belhocine) kennende zal hij wel de juiste woorden gebruiken om hen te motiveren."

Geen discussie jeugd-ervaring

Intussen is Anderlecht wel opgerukt naar een vijfde plek, met evenveel punten als de vierde, OHL. "De simpele conclusie is dat het een gekke eerste seizoenshelft is geweest voor iedereen. Iedereen heeft ups en downs gekend. Doorslaggevend is wanneer je die downs hebt. Maar ik hou ook geen rekening met hoe de andere ploegen het doen. Zelfs als we alles gewonnen hadden, had ik nog gezegd dat het beter kon."

Kompany rekent wel weer op zijn jeugd, zoals dinsdag te zien was. "Kijk, er is nooit een discussie jeugd-ervaring geweest. Iedereen heeft zijn kans gekregen, denk ik. Ik probeer de ploeg te zetten die het meeste kans maakt om te winnen en die het best kan brengen wat we willen. Ik wil intensiteit zien en daar kan ik niet over klagen. Behalve tegen Club Brugge en Beerschot, die beter waren dan wij op dat vlak. En dat kunnen we ons niet veroorloven."