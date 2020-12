Opmerkelijk hoe makkelijk Antwerp Leko zou laten gaan: qua signaal kan dat ook tellen

Toch wel opvallend nieuws: een Chinese club wil Ivan Leko een bijzonder lucratief aanbod doen. Nog opvallender: het bestuur van Antwerp gaat er zijn slaap niet voor laten en zal hem niet tegenhouden.

Ze willen niemand tegen zijn zin houden... Dat lijkt toch opvallend veel op: we zijn al aan het overwegen of hij het seizoen wel zal kunnen uitdoen. Het bestuur van The Great Old had immers gedacht nu hoger te staan. Ze wilden Club Brugge het vuur aan de schenen leggen. De ambitieuze voorzitter Paul Gheysens moeit zich niet met de sportieve beslissingen, maar als het niet loopt zoals hij wil, laat hij dat wel duidelijk blijken.

Hij gaf Luciano D'Onofrio de vrije hand en een dikke envelop om het team te versterken. Het was duidelijk voor het seizoen dat het even ging duren vooraleer Antwerp zijn spelstijl had veranderd van het fysieke voetbal onder Bölöni naar een meer aanvallend spel over de grond van Leko. Antwerp speelde enkele heel goeie matchen en stuntte in de Europa League tegen Tottenham. Maar acht punten achterstand op Club is al veel.

Signaal

Dat ze in de topmatchen te weinig punten pakten, met onder meer verliespartijen tegen Anderlecht, Club en Genk steekt dan weer wel. Ze maken zich zorgen om de play-offs met vier, als ze die al halen. Men had verwacht dat het team eind december al een stuk verder ging staan en dat de aanwinsten klaar zouden zijn om hun rol te vervullen.

Dat is niet zo en dus lijkt men Leko ook niet tegen te gaan houden als hij ingaat op het megacontract. Dat ze niet tegenspruttelen, zal Leko ook al genoeg zeggen. Qua vertrouwen is het niet meteen het grootste signaal. Is men hem zo ook wat naar de uitgang aan het begeleiden? We zullen het de komende uren en dagen merken.