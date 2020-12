CIJFER VAN DE WEEK: 4144: De onvermoeibaarheid van Romelu Lukaku, ook speler uit Jupiler Pro League en enkele oude bekenden in de lijst

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we even de speelminuten van het jaar 2020. Het CIES verzamelde een aantal cijfers en kwam tot de conclusie: van alle veldspelers is het Harry Maguire die met 4745 speelminuten voor Manchester United het meest speelde.

Lionel Messi (4293 speelminuten) staat na Rubén Dias op drie, met Romelu Lukaku vinden we ook een Belg hoog in de lijst. Big Rom speelde in het jaar 2020 alles samen 4144 minuten. Daarmee staat hij op plek zes van alle spelers van de wereld.

35 goals

Lukaku was op alle gebied goed voor een waanzinnig jaar. Zo scoorde hij voor zijn club Internazionale liefst 35 keer. Enkel Lewandowski (45) en Ronaldo (41) doen op dat gebied beter. Het maakt alleen maar duidelijk dat Big Rom helemaal niet meer is weg te denken aan de Europese top.

In de top-100 vinden we verder ook nog enkele oude bekenden. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) verzamelde 3768 speelminuten, ook ex-Zulte Waregemspeler Henrik Dalsgaard staat er met 3645 speelminuten in - twee minuten meer dan Frenkie de jong is dat.

Mignolet

Bij de doelmannen zien we bovenaan vooral veel keepers die actief zijn in de Braziliaanse competitie, waar veel wedstrijden worden afgewerkt. Uit de Jupiler Pro League valt de naam van Simon Mignolet op, die toch 3712 speelminuten verzamelde.

Door een aantal blessures bij Thibaut Courtois speelde hij dit jaar ook veel voor de nationale ploeg, waardoor hij alles samen ook meer minuten heeft verzameld dan wie ook uit de Belgische competitie. Toch knappe cijfers ook van hem.