Boskamp ziet hoe één speler totale ommekeer inluidde bij KRC Genk: "Ik vind het ook geen gekke gedachte om hem al van de nationale ploeg te laten proeven"

Zondagmiddag ontvangt Genk Waasland-Beveren voor hun afscheidsmatch in 2020. De Limburgers zijn nu al herfstkampioen. Na een erg aarzelende start is blauw-wit volledig op toerental. Jan Boskamp is alvast onder de indruk.

Alles viel in zijn plooi eenmaal Hannes Wolf vertrok uit de Luminus Arena, en dat is niet toevallig volgens de flamboyante Nederlander. "Het gaat er toch om dat je een trainer haalt die bij je spelersmateriaal past. En dat was niet zo bij Genk", klinkt het in Het Belang van Limburg.

"Met Jess Thorup - een heel ander type - ging het al veel beter en met John van den Brom staan ze bovenaan en is de titel zeker mogelijk voor Genk." Volgens Boskamp heeft veel te maken met de herintrede van Bryan Heynen in het elftal.

"Het is goed van John dat hij Bryan Heynen heel belangrijk heeft gemaakt. Sinds hij terug is, is alles bij Genk op zijn plaats gevallen. Heynen doet al zijn ploegmaats beter voetballen en weet waar de gaten gedicht moeten worden."

Rode Duivel?

"Ik vind het ook geen gekke gedachte om Heynen al van de nationale ploeg te laten proeven. Roberto Martinez is bezig met de toekomst en België heeft een redelijk oude ploeg. Dan kun je Heynen er gewoon eens bijhalen."