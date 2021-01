CIJFER VAN DE WEEK: 57 - De moordende maand januari en de impact van het coronavirus op de Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week blikken we graag nog even vooruit naar het nieuwe voetbaljaar, waarin we toch meteen stevig van wal trekken. Op 6 januari is er met het treffen tussen Genk en Eupen een eerste inhaalwedstrijd ten gevolge van een corona-uitbraak bij de Oostkantonners.

Verder zijn flink wat speeldagen van later op het seizoen naar voren getrokken om in de duistere januarimaand zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Samengevat: tussen vanavond en 31 januari is het bijna alle dagen voetbal. De tv-gelden zijn nu eenmaal het allerbelangrijkste, zo blijkt - voor de Gouden Schoen werd nog snel een speeluur verlegd(?).

57 wedstrijden. Eupen - Genk is op woensdag 6 januari de eerste, STVV - Cercle Brugge op 31 januari om 20.45 uur is de laatste. Laat het insijpelen: 57 wedstrijden.

Gelukkig voor de spelers heeft de Pro League ondertussen toegestaan om tot vijf wissels door te voeren, want in een jaar waarin iedereen nog aan het bekomen is van een zwaar coronajaar en bij sommige ploegen nog verre van iedereen fit is, is dat gewoon té veel van het goede.

Play-offs

Het per se willen hebben van play-offs dit jaar en de daarbijhorende tv-gelden was duidelijk van groter belang dan de fitheid van de spelers. Het is nu maar hopen dat een of andere ploeg geen last krijgt deze maand van een uitbraak, want wanneer dán inhalen?

Er staan ons nog moeilijke maanden te wachten - zoveel is duidelijk. Gelukkig kunnen we ons hartje ophalen aan al die wedstrijden. En sinds het WK darts weten we dat 57 nu ook niet zo'n hoog getal is als je er met een vogelpik naar gooit ...