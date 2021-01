KV Oostende wil spits niet gratis kwijt en biedt hem contractverlenging aan (die hij wil aanvaarden)

Bij KV Oostende zijn ze niet zomaar van plan om Fashion Sakala te laten vertrekken. De Zambiaanse aanvaller staat in de belangstelling van het Saoudische Al Fateh - waar Yannick Ferrera coach is - maar daar heeft hij weinig zin in.

KV Oostende praat nu met zijn spits om hem een contractverlenging aan te bieden voor zijn aflopend contract. In juni is Sakala transfervrij en KVO wil graag nog langs de kassa passeren, weet Het Nieuwsblad. Daarom willen ze hem nu langer aan zich binden om deze zomer hem een mooie transfer (binnen Europa) te geven. "Op mijn leeftijd is het niet aangewezen om daar te gaan voetballen. Ik wil beter worden”, aldus de 23-jarige Sakala. Bij KVO is hij ook een belangrijke speler.