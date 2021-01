Lamkel Zé krijgt politiebewaking na bedreigingen hard kern Antwerp

Didier zijn fratsen zijn niet in goede aarde gevallen bij de harde kern van Antwerp. De politie van Antwerpen besloot om vannacht een extra oogje in het zeil te houden aan het appartement van de boomlange voetballer.

Op instagram aanhalen dat je als speler met een truitje van de aartsrivaal zal komen opdagen is nooit een goed idee. Dat weet Didier Lamkel Zé ondertussen ook. Hij kreeg gisteren de politie over de vloer die hem duidelijk maakte dat hij de harde kern van Antwerp uitgedaagd had en hij daarmee zijn eigen veiligheid op het spel zette.

Enkele supporters hadden gedreigd hem 'in de vijver voor de Bosuil te kegelen'. En 'dat hij maar beter kon oppassen'. Allemaal uitspraken die de politie ook niet ontgaan zijn. Daarop besloot de korpschef om een combi te laten patrouilleren langs het appartement van de Kameroener.

Er zijn gisteren en vannacht geen incidenten geweest maar de politie wilde geen risico nemen. Vraag is nu maar als de videoboodschap met excuses die Antwerp gisteren online postte iets zal uithalen om de gemoederen te bedaren tussen de fans en Lamkel Zé.