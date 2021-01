Van den Brom begraaft incident, maar werkt wel met unieke karakters: "Paul is echt een geval apart"

Theo Bongonda en Paul Onuachu hebben hun geschil van tijdens de wedstrijd tegen Eupen bijgelegd. Op zijn wekelijkse persconferentie kwam John van den Brom nog even terug op het incident.

Van den Brom wou er snel komaf mee maken. Donderdagochtend nam hij de twee apart, waarna ze op Instagram publiekelijk de strijdbijl begroeven. "Het zijn allebei winnaars, maar Paul is echt een geval apart, hoor. Ook op training. Hij kan écht geïrriteerd geraken als hij daar een partijtje verliest en dat zie je graag als trainer", aldus Van den Brom in HLN.

"Naast het veld is Onuachu echt een minzame jongen, maar eens die fluit gaat, draait hij een knop om en gaat hij er volledig voor. En Onuachu kan nog beter worden, geloof mij. Hij moet nog meer een rustpunt worden voor het elftal. Hij is op dit moment zó belangrijk voor ons, maar dat is Théo ook. We hebben die twee echt nodig, daarom ben ik blij dat we deze hele historie achter ons kunnen laten."