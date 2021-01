Soms is winst belangrijker dan goed voetbal: "Nog vele regenbogen" en "Dat zit gewoon in de hoofden"

Tijdens de match moest hij meermaals sakkeren op zijn spelers en de onzorgvuldigheden die er bijwijlen in zaten, maar uiteindelijk tellen toch vooral de punten. En dat weet de ervaren Francky Dury als de beste.

"We komen snel op voorsprong en daarna hebben we die voorsprong 80 minuten lang met alle middelen verdedigd", aldus Francky Dury eerlijk in zijn reactie na de overwinning tegen Moeskroen. "En we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste."

Regenbogen

"We kwamen niet tot voetballen, door de staat van het veld. Het zit in de hoofden bij onze spelers en dat gaat er niet op 1-2-3 uit, dus dat is een excuus. Dat het ook voor de tegenstander zo is? Ja, maar zij moeten er een keer op spelen wij om de twee speeldagen."

"Het was een belangrijke overwinning voor ons. Chapeau aan mijn spelers voor hun inzet en de wedstrijdmentaliteit. Iedereen werkt heel hard om onze doelen voor januari te gaan realiseren. Er zullen nog vele regenbogen over het stadion moeten passeren, maar ..."