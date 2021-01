📷 Transfer helemaal officieel: verdediger verlaat Anderlecht voor Poolse competitie

Anderlecht rekent niet langer op Antonio Milic. De Belgische club heeft nu ook zelf bekendgemaakt dat de verdediger naar de Poolse competitie trekt. Daar zal hij aan de slag gaan bij het Poolse Lech Poznan.

Milic speelde sinds 2018 voor Anderlecht, maar in het seizoen 2019-2020 werd hij nog een seizoen uitgeleend aan het Spaanse Rayo Vallecano. Na zijn uitleenbeurt kreeg hij echter geen speelminuten meer en dus kiest hij nu voor een vertrek.

Het nieuws was al langer bekend, maar Milic kiest voor een Pools avontuur en gaat bij Lech Poznan voetballen. Zo verlaat de Kroaat na zes jaar de Belgische competitie, want voor Anderlecht was hij ook nog bij KV Oostende aan de slag.