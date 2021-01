Axel Witsel na operatie: "Ik wil sterker terugkeren"

"Bedankt aan iedereen voor de steunberichten", schrijft de middenvelder bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. "Vandaag ben ik met succes geopereerd."

"Ik zal nu hard werken om te herstellen. Ik zal proberen sterker terug te komen. Met de steun van mijn vrienden en familie zal ik er opnieuw staan."

Witsel liep de zware blessure zaterdag op tegen RB Leipzig. Een volledige diagnose is nog niet vrijgegeven, maar de middenvelder staat voor een maandenlange revalidatie.

Thank you everyone for the messages of support 🙏🏽💛



Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before 💪🏽



With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE