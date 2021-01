Kan Kompany hele seizoen bouwen rond 18-jarige op belangrijke positie? "Zijn voetbalbrein is ongelooflijk"

Anderlecht is op zoek naar een nummer 10. Zondag deed Anouar Ait El Hadj dat niet slecht tegen OHL, maar kan Kompany nog vijf maanden met de 18-jarige de ploeg laten draaien?

Kompany was na de match heel lovend over de prestatie van Ait El Hadj. Anoaur zijn voetbalbrein is ongelofelijk. Hij is nog maar 18, maar deed de ploeg wel draaien. Korte combinaties, dribbels, zelfs duels winnen als klein ventje. Als die ene doorsteekpass een goal oplevert, is het de assist van het jaar. Hij speelde met totale overgave voor het team.”

Maar dat was ook wel ietwat overdreven. Hij had goeie momenten, maar niet de diepgang zoals Percy Tau die kon brengen. Sowieso heeft Kompany momenteel niet veel keuze als hij Vlap niet rehabiliteert. De enige andere opties zijn momenteel Colassin (19) en Stroeykens (16).