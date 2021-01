Benat San José vond beslissingen omtrent rode kaarten tijdens KV Oostende - KAS Eupen absoluut niet eerlijk

Coach Benat San José van KAS Eupen komt nog even terug op het rode-kaarten debacle van de wedstrijd van KV Oostende tegen Eupen. Volgens de coach was dat beslissend voor de wedstrijd en hij had het liever anders gezien.

Eigenlijk is het simpel, die rode kaart voor Agbadou was beslissend voor de wedstrijd. Voor mij was het duidelijk: Hij raakte éérst de bal en wou helemaal geen overtreding maken, maar hij schoof door. Ze botsten gewoon tegen elkaar. En de scheidsrechter heeft ook gezien dat hij de bal raakte. Dus naar mijn mening kunnen we dit gewoonweg niet accepteren."

Het feit dat Jäkel naar het einde van de wedstrijd toe dan ook een overtreding beging maar daarvoor enkel geel kreeg maakte het voor de coach extra zuur: "De overtreding op Cools was dan weer geen rode kaart? Terwijl wij Cools toen wel noodgedwongen moesten vervangen... Als Agbadou rood verdiende, dan Jäkel ook. Zo simpel is het. Het is niet eerlijk. Met elf waren we veel beter dan Oostende en zelfs met tien speelden we nog fantastisch. Ik ben heel trots op mijn spelers.”, sloot de coach af.

