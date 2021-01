Makhtar Gueye werd door KV Oostende weggeplukt bij Nancy. De Senegalese spits doet verbazen bij de kustploeg en heeft ook een fantastisch gevoel voor humor. Maar bij KV Oostende moet hij werken voor zijn geld.

In 2017 zette Gueye voor het eerst voet op Europese bodem. Na een stage bij Le Havre tekende hij uiteindelijk in Saint-Etienne. Via Nancy kwam hij uiteindelijk bij Oostende terecht. Daarmee was een transfersom van een miljoen euro gemoeid.

“Ik denk dat zowel CEO Gauthier Ganaye als trainer Alexander Blessin exact wisten welk type aanvaller ze wilden. Een speler die heel de match hard werkt en aanwezig is in de zestien meter”, zegt Gueye aan Sport/Voetbalmagazine.

“Ik heb nog nooit zoveel gelopen als sinds ik in Oostende ben. Na de wedstrijd komt Alfred Ntiamoah, de fysiektrainer van de club, vaak naar mij. Aangezien ik geen Engels begrijp, weet ik niet altijd wat hij tegen me zegt, maar ik geloof dat ik er de laatste keer kon uit opmaken dat ik 37 sprintjes had getrokken in de match. En aan de verbazing op zijn gezicht te zien, was dat veel…”