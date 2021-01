Bas Dost was ploegmaat van betreurde Junior Malanda: "Geweldige speler met heel veel potentieel"

Bas Dost scoorde meteen bij zijn Brugse debuut. Eerder scoorde hij onder meer ook al voor Eintracht Frankfurt, Sporting Lissabon én Wolfsburg, waar hij ploegmaat was van de betreurde Junior Malanda.

Het is alweer zes jaar geleden dat Junior Malanda op 21-jarige leeftijd om het leven kwam bij een auto-ongeval. De Belgische beloftevolle middenvelder stond op dat moment onder contract bij Wolfsburg, net als Bas Dost.

In GvA blikt de Nederlandse spits terug op die moeilijke periode in 2015. "Dat is een heel triest verhaal. We waren zo enorm aangeslagen. Al had het uiteindelijk ook iets moois omdat je als team zo ontzettend sterk wordt. We hebben na de winterstop een absurde reeks neergezet. Dat had sowieso met Malanda te maken", aldus Dost.

"Ik herinner me hem als een geweldige jonge speler met erg veel potentie. Het was een heel triestige gebeurtenis."