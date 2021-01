🎥 Leicester-Belgen wippen (tijdelijk) naar de leidersplaats na heerlijk doelpunt Wilfred Ndidi (ex-Genk)

In de Premier League waren dinsdag alle ogen gericht op de topper tussen Leicester City en Chelsea. De thuisploeg kon met een overwinning naar de eerste plaats springen. Een veelbelovende start zorgde ervoor dat de drie punten in het King Power Stadion bleven.

Er stond een belangrijk duel op het programma in de Premier League. Chelsea ging op bezoek bij Leicester City, dat met een overwinning tijdelijk naar de eerste plaats kon wippen. Bij de thuisploeg stonden Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne aan de aftrap.

Leicester City had duidelijk zijn zinnen gezet op de leidersplaats, en begon furieus aan de wedstrijd. Al na vijf minuten haalde Wilfred Ndidi (ex-Genk) verschroeiend uit van buiten de zestien. De bal verdween mooi in het hoekje. Chelsea leek nog een ultieme mogelijkheid op de gelijkmaker te krijgen, maar de VAR kende de strafschop niet toe. Het was vlak voor rust James Maddison dat met zijn zesde treffer van het seizoen de score verdubbelde. De wedstrijd was dus voor rust gespeeld.

Leicester doet wat het moest doen en wint met 2-0 van The Blues. Het is nu ook de nieuwe fiere leider in het klassement, al komen Manchester City en Liverpool deze week nog in actie. Chelsea zit in de problemen en zakt steeds verder weg in het klassement. Het staat nu teleurstellend achtste en ziet het gat met de nieuwe nummer één groeien tot 9 punten.