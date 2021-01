18-jarige 'Man van de Match' bij Anderlecht: "Op die positie kan ik het spel het beste lezen"

We zijn natuurlijk geen coach, maar we zouden Anouar Ait El Hadj nooit meer naar de flank verbannen als we in de plaats van Vincent Kompany waren. Het 18-jarig jeugdproduct doet het een pak beter centraal.

Sommige collega's hadden El Hadj al afgeschreven na zijn eerste wedstrijden voor de A-ploeg. De jongeling leek weinig bij te brengen. Maar nu hij in zijn natuurlijke habitat speelt, is de teneur helemaal omgeslagen. Tegen Charleroi bewees hij dat hij inderdaad dat grote voetbalintellect heeft dat Kompany hem toeschrijft.

Combineren, diep gaan, verdelen... Hij werd zelfs uitgeroepen tot Man van de Match... “Het was een mooie avond. We startten goed aan de wedstrijd. In de tweede helft werd de match intenser, maar uiteindelijk werd het een perfecte avond. Er is geen verschil met de vorige wedstrijden, alleen hadden we nu wat meer geluk.”

Over zijn positie is hij duidelijk. “In het midden voel ik mij het meest op mijn gemak. Daar kan ik het spel het beste lezen. Er is veel concurrentie op die positie, maar dat is zo in het voetbal. Als ik zo verder werk, komt het wel goed. Het is jammer dat ik geen goals of assists achter mijn naam heb vandaag. Dat moet terugkomen, want dat is het belangrijkste.”