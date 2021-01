Debat van de week: Wat met veldverwarming, sneeuw en forfaitnederlagen: eigen beslissing of hard optreden? (En Gouden Schoen kon jou niet boeien!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond het Gala van de Gouden Schoen. Dat werd de avond zelf maar matig geapprecieerd door de supporters. En ook vooraf was u eigenlijk al niet helemaal te vinden voor het gegeven. Meer dan de helft onder jullie gaf aan dat het hem/haar niet interesseerde. Uiteindelijk had amper 23% onder jullie zin om naar de Gouden Schoen te kijken. En dat is dan onder de die hard-voetbalfans ... Met 411.419 kijkers viel het ook voor het hele land vies tegen. Leef op EEN haalde meer dan 250.000 kijkers meer, veelzeggend. Let it snow? Dit weekend was er dan weer veel te doen over teams die voorbehoud hadden aangetekend tegen het resultaat omwille van de plotse sneeuwval. Moeten zij aanspraak maken op een forfaitzege? En wat met die veldverwarming en dergelijke meer, opnieuw een heikel thema ... Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Snapt u de klachten van Kortrijk en Genk?

Ja, het is de verantwoordelijkheid van de thuisclubs om voor veldverwarming te zorgen - forfait is nodig! 33%
Ja, maar een boete volstaat en het matchresultaat mag blijven staan 0%
Ja, maar ze hadden dan beter gewoon niet gespeeld in plaats van achteraf geklaagd 11%
Neen, de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk 33%
Neen, iedereen weet dat de kalender vol zit en de teams hebben hier mee over beslist 11%
Andere mening (laat in reacties weten) 11%