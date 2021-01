Nmecha evolueert naar één van de beste spitsen in België: "Vijf jaar geleden al het zaadje geplant bij Lukas"

Na zijn penaltytreffer tegen Charleroi zit Lukas Nmecha aan elf goals dit seizoen, waarvan zes op strafschop. Maar de spits is belangrijker dan zijn goals. Hij is altijd aanspeelbaar en verliest zelden een bal. Vincent Kompany ziet dat er ook nog heel veel rek op zit.

Niet vergeten dat Nmecha nog steeds maar 22 is. "Maar hij is steeds meer aan het evolueren naar een echte prof. Hij twijfelt niet meer aan zijn kwaliteiten. Ik zie hem nog steeds als 18-jarige aansluiten bij de A-kern van City. Ik heb toen al bij Lukas het zaadje gepland dat hij naar een club moest waar hij kon spelen, niet wetende toen dat ik hier nu al als trainer zou zitten", grijnsde Kompany.

Maar toen hij eenmaal trainer was, dacht hij al snel terug aan de Duitse spits. "Ik heb hem toen heel snel gecontacteerd", knikt Kompany. "Ik zei hem: 'misschien is dit wel het beste voor jou nu? Is het niet tijd om de juiste beslissing te nemen?'"

Maar kan Kompany ook volgend seizoen nog beroep doen op hem? "Daar ben ik nu niet mee bezig. Ik weet wel dat hij nog een heel grote progressiemarge heeft. Het zijn eigenlijk de eerste zes maanden dat hij op zijn echte positie speelt. Bij City speelde hij als winger, maar dat heb ik nooit in hem gezien. Bij Wolfsburg en Middlesbrough moest hij opboksen tegen miljoenenaanwinsten. Het is moeilijk om met die dure spitsen te concurreren. Ik denk vooral dat hij met Anderlecht de juiste keuze maakte."