Nieuwkomer van Waasland Beveren blijft strijdvaardig: "Als je dat doet, kan je succesvol zijn"

Waasland-Beveren heeft nood aan defensieve stabiliteit. Het heeft in de competitie samen met Beerschot de slechtste verdediging en kan dus enkele verdedigend ingestelde nieuwkomers goed gebruiken. Felix Bastians kreeg er op zijn debuut vijf om de oren, maar blijft strijdvaardig

Felix Bastians ging op zijn debuut met 1-5 onderuit tegen Zulte Waregem, maar dinsdag kende hij zijn vuurdoop in het kelderduel tegen Moeskroen. Diep in de toegevoegde tijd zag de verdediger zijn ploeg een belangrijk punt redden in de strijd om het behoud.



De Duister hoopt zich op termijn in de harten van de supporters te spelen: "Ik heb in Engeland, Duitsland, Zwitserland en China gespeeld. Ik heb daar geleerd dat als je steeds alles geeft, de supporters je accepteren. Dat beloof ik nu ook opnieuw te doen", vertelde hij voor de camera's van Waasland-Beveren.

De 32-jarige centrale verdediger kent het doel van zijn club maar al te goed, overleven in 1A: "Aangezien onze huidige situatie is het doel om in 1A te blijven. Dat is mijn motivatie om elke dag naar de club te komen. Iedereen moet zowel aanvallend als verdedigend samenwerken en er staan vanaf het eerste moment. Als je dat doet, kan je succesvol zijn."

Waasland-Beveren kan de defensieve versterkingen wel gebruiken. Het kreeg dit seizoen al 48 tegendoelpunten om de oren en staat pas voorlaatste in de stand. Vrijdag speelt het op bezoek bij Anderlecht.