Clement beseft dat zijn ploeg goed wegkomt: "Dan weet je dat het gaat stormen"

Opdracht volbracht voor Club Brugge, dat met 2-1 won tegen KV Oostende. Club speelde zeer zwak maar buigde wel een 0-1 achterstand om, ook bij trainer Clement een dubbel gevoel.

"We waren eigenlijk heel goed gestart aan de wedstrijd. Dat we niet veel kansen krijgen, is de verdienste van Oostende. KVO is misschien wel het moeilijkste blok om open te breken. Ze zijn snel in de omschakeling en pressen goed", weet Clement.

Stormen op en naast het veld

Dat Club dan ook meteen achterkomt bij de eerste counter van Oostende is "enorm zuur. Dan geef je heel veel zuurstof aan de tegenstander. Gelukkig scoren we nog voor de rust de gelijkmaker."

Van in de tribune leken de omstandigheden ideaal om te voetballen, maar blijkbaar was dat op het veld toch wat anders. "Het terrein was niet top en er was ook nog eens veel wind. Het is geen excuus voor onze match maar het is wel in het nadeel voor de meest voetballende ploeg."

Gelukkig voor Club kwam de voorsprong er snel in de tweede helft en beten ze hun tanden niet stuk op het stugge KVO. "Maar wanneer je die voorsprong hebt, weet je dat het zal stormen voor de rest van de wedstrijd. Oostende heeft er een strijd van gemaakt met veel duels en tweede ballen op het middenveld. Maar we pakken uiteindelijk wel 6 op 6 tegen KVO. Niet veel ploegen zullen dat kunnen zeggen aan het einde van de rit", besluit de coach van Club Brugge.