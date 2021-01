Eigen haard is goud waard: RSC Anderlecht troeft zelfs Club Brugge af, Zulte Waregem verrassend goed op verplaatsing - alle stats op een rijtje

We zijn 22 speeldagen ver in de Jupiler Pro League en speeldag 23 begint op vrijdagavond al met Anderlecht - Waasland-Beveren. Hoog tijd om even terug te blikken, met toch wel een opvallende trend.

Dat Anderlecht vrijdagavond tegen Waasland-Beveren de punten zal thuishouden? De kans lijkt alvast zeer groot te zijn. De reden daartoe is simpel: paars-wit is de beste ploeg van het land in eigen huis, geen ploeg doet beter.

Paars-wit primus thuis

Zelfs beter dan Club Brugge, wat toch enigszins opvallend is gezien de grote voorsprong van blauw-zwart in de Jupiler Pro League ondertussen. In het Lotto Park pakte paars-wit dit seizoen al 25 op 33, dat zijn drie punten meer dan Genk en Club Brugge.

Op verplaatsing is blauw-zwart wél de primus, met 26 op 33 laat het alles en iedereen ver en ver achter zich. Verrassende nummer twee op verplaatsing? Zulte Waregem met 19 op 30. Anderlecht staat op verplaatsing overigens pas vijftiende met 10 punten uit elf uitwedstrijden.

Het verschil tussen thuis en uit is dus enorm bij Anderlecht. Bij Essevee is dat dan weer omgekeerd: zij doen het in eigen huis met 11 op 36 heel slecht - enkel Cercle Brugge en Waasland-Beveren doen nog slechter.

Opgelet: Kortrijk, Mechelen en Zulte Waregem speelden al twaalf keer thuis (en dus tien keer op verplaatsing), Charleroi, Gent en Waasland-Beveren amper tien keer thuis (en dus twaalf keer op verplaatsing) - iets om rekening mee te houden bij het analyseren van de resultaten. Opvallend: liefst zeven teams doen het beter op verplaatsing dan thuis qua aantal punten, twee ploegen haalden evenveel punten thuis dan op verplaatsing.