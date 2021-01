Dossier Brugs voetbalstadion krijgt nu wél positief advies van Raad van State

Goed nieuws voor zowel Club als Cercle Brugge: hun stadiondossier staat er weer wat beter voor. De Raad van State heeft immers een positief advies gegeven. Dat bevestigt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De bouw van nieuwe stadions is zo weer een stapje dichterbij.

Op 8 oktober vernietigde de Raad van State het plan uit 2007 nog wegens onzorgvuldig ruimtegebruik. De plannen waarbij het project op de Blankbergse Steenweg voorbehouden zou zijn voor Cercle en Club op de site Jan Breydel zou blijven, kunnen nu wel op een gunstig advies rekenen.

Rekening gehouden met bemerkingen

De Raad van State oordeelde immers dat er rekening gehouden was met de bemerkingen uit het vorige verslag. Minister Demir had eind vorig jaar namelijk het nieuwe gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg klaar.

De Vlaamse regering is nu in de mogelijkheid om het plan definitief vast te stellen. Het besluit wordt gepubliceerd in het staatsblad. Vijftien dagen na die publicatie treedt het GRUP in werking. Er kunnen wel nog beroepsprocedures opgestart worden.