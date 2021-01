Brandon Mechele matchwinnaar in topper: "Getoond dat we de beste ploeg zijn"

Niet een van de Nederlanders, Charles De Ketelaere evenmin. Het was zowaar Brandon Mechele die zich tegen KRC Genk tot matchwinnaar kroonde. Met een knap doelpunt deed de centrale verdediger de voorsprong van Club Brugge oplopen tot twaalf punten. "Een statement", aldus Mechele.

We schrijven minuut 77. Mechele rukt op met de bal, KRC Genk laat begaan. De centrale verdediger besluit om door te stomen en neemt plaats in het vijandige strafschopgebied. Noa Lang wipt de bal tot bij Mechele, die na een prima borstcontrole Vukovic te grazen neemt met een fraaie trap uit de draai. Bas Dost zou het niet beter kunnen.

"Tja, het is wennen voor mij om matchwinnaar te zijn", glunderde Brandon Mechele na afloop. "Ik ben het niet gewoon om zoveel aandacht te krijgen, maar het is een fijn gevoel om belangrijk te zijn voor het team. Op training gebeurt het wel eens dat ik zo'n bal binnentrap, en nu gebeurt het gewoon in een belangrijke wedstrijd. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar ik zal waarschijnlijk verschieten van mezelf", lachte de centrale verdediger.

En zo raast Club Brugge gewoon verder. Met twaalf punten voorsprong is er geen houden aan. "Het was belangrijk om de kloof groter te maken, en we willen ze de komende weken nog groter maken. Met de wedstrijden in de Beker en Europa League die er nog aan staan te komen, hebben we nu toch al een mooie buffer. We hebben vandaag een statement gemaakt. We waren heer en meester. We hebben getoond dat we de beste ploeg waren, behalve die twintig minuten na ons eerste doelpunt", besluit Brandon Mechele.