Man van de match Noa Lang blijft indruk maken: "Hij speelt nog maar aan 60% van zijn kunnen"

Twee assists, constante dreiging, maar ook veel defensief werk opgeknapt. Noa Lang werd meer dan terecht verkozen als man van de match in de topper. De Nederlander blijft verbazen. "Een superaankoop van ons bestuur", wrijft Philippe Clement zich in de handen.

Maar liefst twaalf kilometer had hij in de benen, de kwieke Nederlandse flankaanvaller. Cijfers die je eerder van een centrale middenvelder verwacht. Dat Lang in de slotfase met krampen zat, was dan ook niet helemaal verrassend.

Op de persconferentie na de topper liet Philippe Clement zich erg lovend uit over Noa Lang. "Noa stond niet te springen om naar Club Brugge te komen. Maar ondertussen voelt hij zich erg thuis bij ons. Hij heeft een erg moeilijke week achter de rug, met de begrafenis van zijn oma. Met heel de club hebben we hem gesteund. En dan zie je hoeveel je terugkrijgt van zo'n jongen. Hij is een schitterende kerel om mee samen te werken", aldus Clement.

Met zeven doelpunten en zes assists is Noa Lang in no time een bepalende speler geworden bij Club Brugge. Al heeft hij nog een serieuze progressiemarge, aldus Philippe Clement. "Ik heb het er met hem al eens over gehad. Volgens mij speelt hij nog maar aan 60% van zijn kwaliteiten. Vergeet niet dat hij nog maar 21 jaar is en dat dit het eerste seizoen is waarin hij zoveel matchen speelt. Het is een superaankoop van ons bestuur", besluit Clement.

"Noa? liever niet"

Ook Stefano Denswil gaf aan dat hij Noa Lang liever niet tegenkomt op training. "Hmm, nee liever niet. Die draait gewoon alle kanten uit, echt niet fijn", knipoogde Denswil, die het als linksachter niet onaardig deed.