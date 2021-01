Extra Time maakt gasten bekend voor deze avond

Er is opnieuw heel wat gebeurd in het voorbije voetbalweekend en dus is er ook heel wat gespreksstof voor het programma Extra Time. Frank Raes en Filip Joos krijgen vanavond gezelschap van Franky Van der Elst, Gert Verheyen en Wesley Sonck.

Er viel het voorbije weekend heel wat te beleven in de Jupiler Pro League. Zo haalde Club Brugge het in de topper van KRC Genk na een spektakelstuk, raakte Anderlecht niet voorbij Waasland-Beveren en maakte KAA Gent indruk op het veld van OHL. Genoeg onderwerpen dus waarover gepraat kan worden in het programma Extra Time. Frank Raes en Filip Joos zullen erover praten met Franky Van der Elst, Gert Verheyen en Wesley Sonck. Frank Raes en Filip Joos bespreken vanavond samen met Franky Van der Elst (@DerFrvde), Gert Verheyen en Wesley Sonck (@SonckWesley) het voetbalweekend. Afstemmen op @canvastv of met livestream vanaf 22.15u. pic.twitter.com/tKbW85GOlO — Extra Time (@VRT_ExtraTime) January 25, 2021