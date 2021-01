Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Vranješ - Gaich

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Daiki Hashioka arriveert in Sint-Truiden en komt over van het Japanse Urawa Reds

Peter Maes zag zijn centrale verdediger Pol Garcia vertrekken naar Mexico, dus werd er haastig gezocht naar een vervanger. Sint-Truiden zal een nieuwe Japanse verdediger verwelkomen, die tweemaal international is geweest. (Lees meer)

Anderlecht zocht een oplossing voor Ognjen Vranjes bij Charleroi, maar Carolo's weigerden het voorstel

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een oplossing voor de overbodige Ognjen Vranjes. De centrale verdediger werd ondertussen zelfs aangeboden bij Charleroi, maar De Carolo's lijken liever een andere verdediger te zoeken. (Lees meer)

Adolfo Gaich (CSKA Moskou) lijkt de nieuwe aanvallende versterking van Antwerp te worden

Heeft Antwerp hun nieuwe spits gevonden? The Great Old zou interesse tonen in Adolfo Gaich. De Argentijnse spits stond vorig jaar nog heel dicht bij een overstap naar Club Brugge. Het 21-jarige toptalent koos uiteindelijk voor een avontuur in Rusland. (Lees meer)