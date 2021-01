Onder leiding van Maxime Biset gaat Westerlo voor de 2de plaats in 1B

Westerlo speelt dit weekend de regionale derby tegen Lierse Kempenzonen in 1B. Maxime Biset wil druk blijven zetten op leider Union.

Maxime Biset speelt al heel zijn leven in de provincie Antwerpen. Eerst KV Mechelen, nadien Antwerp en sinds 2017 speelt hij voor Westerlo in de stille Kempen. Vlak voor de winterstop speelde hij zijn 100ste wedstrijd in het shirt van Westerlo. De 34 jarige verdediger blikte in 'Gazet van Antwerpen' vooruit naar de streekderby tegen Lierse Kempenzonen en zijn toekomst als voetballer.

“We staan momenteel ( virtueel, red.) op de tweede plaats, die moet en zal voor ons zijn. In de resterende wedstrijden telt alleen het resultaat." Westerlo staat 11 punten achter op Union dat op kop staat in 1B. Lierse Kempenzonen staat voorlaatste in in 1B met 14 punten achterstand op Westerlo.

De toekomst

"Zelf sprak ik met de club al over een nieuw contract, voor­lopig is het afwachten. Ik besef ook wel dat het een kwestie is van vraag en aanbod. Maar concurrentie schrikt me niet af. Zolang het kan, wil ik genieten als speler. Ik volg samen met Lukas Van ­Eenoo de trainerscursus UEFA A. Wat ik met dat diploma aanvang, zien we later wel.”